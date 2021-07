Russia: Putin rafforza sanzioni per partecipazione a "organizzazioni indesiderabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge che rafforza le sanzioni penali per la partecipazione e la guida di "organizzazioni indesiderabili". Il relativo documento è stato pubblicato sul portale ufficiale russo per le informazioni legali. La legge modifica l'articolo del Codice penale della Federazione Russa, che implica la responsabilità per la partecipazione alle attività di organizzazioni riconosciute come "indesiderabili". L'articolo sarà diviso in due parti in relazione all'introduzione di responsabilità separate per la partecipazione e la leadership delle organizzazioni in questione. Secondo gli emendamenti, la responsabilità per la partecipazione alle attività di "organizzazioni indesiderabili" sarà contestata dopo la commissione di un solo reato amministrativo, e non dopo il secondo, come in precedenza. La pena massima sarà da uno a quattro anni di reclusione.(Rum)