Covid: Serbia, confermata la presenza della variante Delta nel Paese

- E' stata individuata in Serbia la variante Delta del virus Sars-CoV-2. Lo rende noto il ministero della Salute di Belgrado, precisando che i casi riguardano due cittadini serbi recentemente rientrati dall'estero e che non si erano sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Entrambi i pazienti sono giovani e attualmente si trovano in condizioni generali stabili. Il sequenziamento è stato effettuato presso l'Istituto veterinario specializzato di Kraljevo, secondo quanto precisa ancora il ministero in una nota. (Seb)