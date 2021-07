Napoli: Amitrano (M5s), altro che civico, Maresca è l'uomo di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pantomima di Maresca sul presunto profilo civico della sua candidatura è diventata davvero stucchevole. Un giorno dice di fregarsene dei simboli dei partiti, considerati evidentemente un elemento di imbarazzo, il giorno successivo si rimangia tutto. Un giorno blandisce i partiti e un altro, se gli fa più comodo, si autoproclama civico". Lo ha dichiarato il deputato M5s Alessandro Amitrano: "La verità è una sola: Salvini ha espresso l'appoggio della Lega a Maresca e quindi altro che candidato civico, Maresca è l'uomo di Salvini a Napoli, è il cavallo di Troia per far entrare la Lega nell'amministrazione della nostra città, quella Lega che in Parlamento e nel Paese fa prevalentemente, e da sempre, gli interessi del Nord, che da anni riserva al Sud solo pregiudizi e analisi superficiali, che lavora sottotraccia per un'autonomia territoriale che creerebbe disuguaglianze ancora più forti. Maresca, naturalmente, può candidarsi con chi vuole, ma almeno risparmi ai napoletani l'ipocrisia".(Ren)