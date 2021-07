Pa: Tripoli (Unioncamere), 741 mila unità il fabbisogno occupazionale di qui al 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo bisogna sfruttare "l'occasione del Recovery Plan per gestire bene l'ampio turnover dei prossimi anni, selezionando forze giovani e competenti, capaci di gestire il cambiamento verso green e digitale. Ciò è necessario – sottolinea Tripoli - per riqualificare la Pa e trasformarla in fattore di competitività per l'economia italiana". Sempre secondo Excelsior, il 42 per cento del fabbisogno occupazionale della Pa dei prossimi anni è rappresentato da figure ad elevata specializzazione, seguite da un 21 per cento di figure tecniche. "Quasi i due terzi della domanda di dipendenti pubblici nei prossimi anni – conclude – sarà costituita da lavoratori in possesso di un titolo universitario mentre la quota residuale sarà rappresentata per lo più da diplomati". Occorre quindi "individuare subito le competenze necessarie, puntare sulle soft skill oltre che sulle hard skill, introdurre percorsi innovativi per la selezione del personale e rivedere i sistemi di valutazione orientandoli al risultato e premiando quegli enti pubblici che hanno la determinazione di cogliere la sfida". (Com)