Recovery: Cartabia, riforma giustizia fondamentale per ottenere tutti i fondi

- “Il Pnrr contiene un impegno molto significativo per quello che riguarda la giustizia. Un impegno che abbiamo assunto con la Commissione europea e che dovrà essere assolto per poter beneficiare delle risorse”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato sul decreto Reclutamento. “Una condizione per ottenere tutti quei 219 miliardi di euro destinati al nostro Paese – ha ricordato Cartabia -. L’impegno è quello di ridurre drasticamente i tempi dell’amministrazione della giustizia in Italia. Una diminuzione del 25 per cento della durata dei processi in ambito penale in cinque anni e in ambito civile del 40 per cento. Sono impegni davvero molto esigenti e ci stiamo attrezzando con le riforme delle procedure e con misure che riguardano l’organizzazione. Bisogna agire su entrambi i fronti”.(Rin)