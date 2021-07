Imprese: MilanoSesto, un progetto di rigenerazione urbana da 4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MilanoSesto, l'area dove oggi si è svolta l'Assemblea generale di Assolombarda, è il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e tra i principali a livello europeo che trasformerà un’area di oltre 1,5 milioni di metri quadrati, dove un tempo sorgevano le Acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, in un nuovo polo urbano efficiente, sostenibile e inclusivo. Un investimento complessivo previsto pari a 4 miliardi di euro che vede l’impegno finanziario anche di Intesa Sanpaolo, a supporto sin dalle sue prime fasi dell’iniziativa di riqualificazione di quel territorio. L’area è di proprietà di Milanosesto S.p.A., società guidata dall’smministratore delegato Giuseppe Bonomi che collabora con i partner del progetto Hines, che ha il ruolo di advisor strategico e development manager oltre a essere co-investitore per lo sviluppo del primo lotto Unione Zero, e il Gruppo Prelios, che cura l’asset e il project management. Si tratta di realtà riconosciute per la loro esperienza nel settore immobiliare e trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. (segue) (Com)