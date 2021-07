Imprese: MilanoSesto, un progetto di rigenerazione urbana da 4 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove forme di abitare, più fluide e temporanee con spazi privati e in condivisione, in cui il trend sarà la locazione, saranno anche una risposta alle difficoltà di accesso ad un mercato di proprietà. MilanoSesto rappresenta l’opportunità di rispondere alle trasformazioni sociali e culturali della città di Milano e ai bisogni che esprime, nella piena consapevolezza che non esiste sviluppo immobiliare di valore senza l’ideazione e l’attuazione di politiche di costruzione dei luoghi e delle comunità. Rigenerare significa dare una nuova identità e una nuova vocazione anche economica. Firmato dallo studio internazionale di architettura Foster + Partners, il masterplan prevede uno sviluppo progressivo e punta a ridisegnare il territorio con una nuova modalità di “costruzione sociale” in cui si fondono case, funzioni destinate alla salute e alla conoscenza, con un nuovo polo universitario. Il progetto prevede un mix unico di funzioni, con un’offerta residenziale basata su canoni accessibili, servizi dedicati alla persona e uno schema intergenerazionale declinato in student housing per i più giovani, multifamily per professionisti e giovani famiglie, e senior housing. Nell’area sorgeranno anche uffici, spazi retail, una struttura ricettiva oltre ad un parco di 45 ettari affidato allo studio di architettura del paesaggio Land, un vero e proprio polmone verde diffuso per l’intera area metropolitana di Milano, che si integrerà con le architetture industriali storiche del luogo che verranno riconvertite. (segue) (Com)