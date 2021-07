Imprese: MilanoSesto, un progetto di rigenerazione urbana da 4 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MilanoSesto rappresenterà così una nuova centralità urbana, pronta ad accogliere quotidianamente oltre 50 mila persone tra residenti, city users e visitatori, ospitando all’interno del suo perimetro la Città della Salute e della Ricerca, un grande polo pubblico di eccellenza clinica e scientifica costituito dalle nuove sedi dell’Istituto neurologico Besta e dell’Istituto dei Tumori, oltre al nuovo polo ospedaliero e universitario del San Raffaele. Collocata in una posizione strategica a nord-est di Milano, l’area è ben collegata con il territorio circostante e l’intera Regione grazie alla stazione della metropolitana, alle principali arterie stradali e autostradali. È, inoltre, prevista la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop con Ottavio Di Blasi & Partners, i cui lavori di costruzione, che complessivamente richiederanno 2 anni, avranno inizio nei prossimi mesi. La nuova stazione, che verrà realizzata da Cimolai S.p.A., sarà composta da una grande passerella sospesa al di sopra dei binari esistenti che unirà due aree della città da sempre separate, il nucleo centrale di Sesto San Giovanni e le aree ex Falck. (Com)