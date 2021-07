Imprese: TimVision svela offerte per vedere calcio e intrattenimento in streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via l’offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti di cinema e intrattenimento: a partire da oggi e fino al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere le offerte che comprendono i contenuti di TimVision e quelli di Dazn, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix. Si va dall’offerta in promozione a 19,99€ al mese, che per 12 mesi consente l’accesso a tutti i contenuti d’intrattenimento di TimVision, DAZN, Mediaset Infinity oltre al TimVision Box, al pacchetto completo TimVision Gold a 34,99€ al mese con Disney+ e Netflix. Dal 28 luglio il prezzo di listino dell’offerta TimVision, DAZN e Mediaset Infinity sarà 29,99€ al mese, mentre per il pacchetto completo sarà di 44,99€ al mese. Stando al relativo comunicato stampa, è stata lanciata in particolare l’offerta “TimVision Calcio e Sport”, che comprende Dazn con tutta la Serie A Tim, Mediaset Infinity con 104 match di Champions League a stagione (a cui si aggiungono le partite disponibili in chiaro su Canale 5) e un ricco catalogo di intrattenimento con film, serie Tv, programmi d’intrattenimento e produzioni originali. (segue) (Com)