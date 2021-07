Imprese: TimVision svela offerte per vedere calcio e intrattenimento in streaming (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio dell’offerta, prosegue la nota, sarà accompagnato da uno spot, in onda da oggi sulle principali emittenti televisive, che vede protagonisti tre grandi campioni del calcio italiano: Ciro Ferrara, Filippo Inzaghi e Bobo Vieri. La diffusione in streaming del calcio e dei contenuti di intrattenimento, conclude la nota, è l’ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come principale aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per la digitalizzazione del Paese. (Com)