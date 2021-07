Lazio: Regione, in arrivo bando da 10 milioni per acquisto veicoli a basso impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aiuto dalla Regione Lazio per le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) e per i titolari di licenze Taxi e Ncc operanti nel Lazio che investono nell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. È quanto previsto da una delibera - proposta dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Daniele Leodori, con l'assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, e con l'assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri - approvata oggi dalla Giunta Regionale del Lazio che definisce le linee guida di un avviso pubblico da 10 milioni di euro (risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) che verrà messo a punto e pubblicato entro luglio dalla società in house Lazio Innova. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (segue) (Com)