Lazio: Regione, in arrivo bando da 10 milioni per acquisto veicoli a basso impatto ambientale (2)

"Con il bando verrà destinato un contributo a fondo perduto a Mpmi e a titolari (persone fisiche) di licenza Taxi - Ncc, operanti nel Lazio, che acquistino mezzi di trasporto poco impattanti. Il contributo sarà diversificato in base alla tipologia del mezzo di trasporto che verrà acquistato (i mezzi potranno essere a trazione integralmente elettrica, ibridi o a gas naturale compresso, ossia 'a metano') e andrà da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro per ogni veicolo; il contributo totale massimo che potrà ricevere un beneficiario (in caso si tratti di un'impresa) sarà di 150.000 euro. Nello specifico a poter essere acquistati saranno: veicoli commerciali leggeri (categoria N1) oppure veicoli destinati al trasporto di persone (M1) con destinazione d'uso 'locazione senza conducente', 'servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone' o 'servizio di linea per trasporto di persone' e con limite massimo di emissione CO2 pari a 135 g/km Wltp; veicoli destinati al trasporto di persone (M1) di tipo speciale, ossia che siano: blindati (codice carrozzeria SB), ambulanze (c.c. SC) o con accesso per sedie a rotelle (c.c. Sh)".