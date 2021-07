Lazio: Regione, in arrivo bando da 10 milioni per acquisto veicoli a basso impatto ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una misura alla quale teniamo moltissimo - spiega l'assessore Orneli - che va nella direzione di favorire l'acquisto di veicoli elettrici, ibridi o a metano, per ridurre l'inquinamento e promuovere un modello di sviluppo più sostenibile. Ringrazio le associazioni rappresentative di taxi, Ncc e imprese commerciali, artigiane e della logistica che in queste settimane abbiamo coinvolto per costruire questo provvedimento che aiuterà la ripartenza di un settore particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia". "Ancora una volta la Regione Lazio ha voluto mettere in campo un provvedimento che sposa appieno le nostre politiche di rispetto e tutela dell'ambiente offrendo un aiuto prezioso nell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale ad alcune categorie di imprese del Lazio e ai titolari delle licenze Taxi e Ncc sempre operanti nel nostro territorio. L'obiettivo è anche quello di aiutare le nostre città ad avere una qualità dell'aria migliore, incentivando l'uso di mezzi che non incidano sui livelli, spesso troppo alti, di inquinamento", spiega il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (segue) (Com)