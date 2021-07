Covid: AdR, a Fiumicino "A Second Renaissance - Flying Away from Covid" di TvBoy per celebrare ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Roma lancia un nuovo messaggio di positività attraverso l’arte e la cultura, motori chiave del nostro Paese. E lo fa proprio nella giornata simbolo della ripartenza, con l’entrata in vigore del Green Pass europeo e quando tutta l’Italia è in zona bianca. Per celebrare l’auspicato ritorno alla normalità, AdR sceglie una strada diversa e, per la prima volta nella storia del “Leonardo da Vinci”, si affida alla creatività di TvBoy, nome d’arte dello street artist di fama internazionale Salvatore Benintende, per dare voce al desiderio di tornare a viaggiare. Il risultato è un’opera visibile a tutti sulla parete esterna del Terminal 1 dell’aeroporto, dal titolo “A Second Renaissance - Flying Away from Covid”, che ironizza su Leonardo da Vinci, il genio al quale l'aeroporto di Fiumicino è stato intitolato, e sulla Gioconda, sua compagna di viaggio in questa circostanza, che tiene in mano una mascherina, a rappresentare la voglia di libertà, di viaggiare e di metter alle spalle la complessità del periodo segnato dal Covid. (segue) (Rer)