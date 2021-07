Covid: AdR, a Fiumicino "A Second Renaissance - Flying Away from Covid" di TvBoy per celebrare ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho accolto con gioia la proposta di Aeroporti di Roma di collaborare alla realizzazione di quest’opera,” ha commentato in una nota Salvatore Benintende. “L’aeroporto di Fiumicino, dove il tema del viaggio la fa da padrone, è certamente il luogo migliore per rappresentare il desiderio irrefrenabile di tutti di poter tornare a spostarsi tra Paesi diversi, in libertà e sicurezza; questo connubio tra la location e il concept mi ha dato una forte ispirazione per realizzare l’artwork”. “Operare in un museo a cielo aperto come Roma rende impossibile non pensare all’arte come elemento integrante della nostra strategia; promuoviamo la cultura perché crediamo che, insieme all’investimento in sostenibilità, sia il modo migliore per condividere l’impegno e la passione verso i lavori universali,” ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. “Negli anni il nostro dialogo con l’arte si è evoluto e oggi con convinzione vogliamo portare un messaggio positivo e innovativo per il nostro scalo in un momento molto duro per il trasporto aereo, confidando che la ripartenza, seppur prevedibilmente lunga, si sia davvero avviata. Ed è proprio in questa logica che puntiamo a metterci in gioco e, con la giusta ironia, grazie al linguaggio irriverente e ironico di TvBoy, vogliamo celebrare il momento simbolico – l’avvio del Green Pass europeo – in cui ci apprestiamo ad accogliere nuovamente i turisti in Italia”. (Rer)