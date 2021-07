© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa notte è stata aperta la procedura per l'erogazione dell'assegno unico familiare e "l'Inpsha già ricevuto 15 mila domande. Adesso abbiamo uno strumento in più per aiutare le famiglie italiane a guardare al futuro con maggiori certezze". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)