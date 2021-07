Brasile: 2.081 vittime in 24 ore, media giornaliera decessi e contagi in calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia, ha continuato a crescere raggiungendo gli 8.830 contagi per centomila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo 2020, è salito ulteriormente attestandosi a 246 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità è al 2,8 per cento. Con 55.280 decessi registrati nel mese, giugno si conferma il quarto mese più letale da inizio pandemia. Il numero rappresenta una lieve diminuzione rispetto ai 58.679 morti del mese di maggio 2021, terzo mese più letale. (segue) (Brb)