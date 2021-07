Fisco: Misiani (Pd), accolte nostre proposte, bene attenzione all'ambiente e al ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state accolte tante proposte del Pd, gli indirizzi per la riforma fiscale vanno nella direzione giusta, quella di un fisco progressivo, attento allo sviluppo sostenibile e più leggero per chi lavora e chi fa impresa. Lo sottolinea Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, sul documento delle commissioni Finanze di Camera e Senato. "Condividiamo pienamente la priorità data alla riduzione Irpef per il ceto medio. Il documento ha accolto molte nostre proposte, dalla tassazione agevolata del secondo percettore alla reintroduzione dell'Imposta sul reddito delle imprese (Iri), dall'estensione del fisco digitale per abbattere l'evasione fiscale fino al capitolo dedicato alla transizione ecologica, per cui ci siamo battuti con grande determinazione superando lo scetticismo e le contrarietà delle destre. Questa parte del documento - prosegue Misiani - delinea una vera e propria rivoluzione green anche in materia fiscale, dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi al potenziamento degli incentivi per la decarbonizzazione, dalla revisione della tassazione ambientale in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 fino ai meccanismi compensativi per rendere socialmente giusta la transizione ecologica. L'attenzione ai giovani su cui ha insistito il Pd ha portato le commissioni a proporre anche la maggiorazione della detrazione Irpef per redditi da lavoro per gli under 35. Ora la palla passa al governo, a cui spetta il compito di scrivere la proposta di legge delega che inizierà a concretizzare la riforma", conclude. (Com)