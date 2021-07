Russia: Lavrov il 6 luglio in Indonesia parteciperà a ministeriale Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 luglio il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la sua visita in Indonesia, prenderà parte a uno speciale incontro in video conferenza con i ministri degli Esteri dei Paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Il programma della visita include in formato video, in collaborazione con il ministro degli Esteri indonesiano, una riunione speciale dei ministri degli Esteri russo e dell'Asean in occasione del 30mo anniversario delle relazioni con l'Organizzazione", ha affermato Zakharova. (Rum)