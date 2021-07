Germania: governo annuncia misure anti-Covid in vista dei viaggi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha annunciato misure contro il Covid-19, al fine di contenere la diffusione del virus in Germania in vista dei viaggi estivi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i provvedimenti sono stati comunicati dai ministri della Salute e dell'Interno, Jens Spahn e Horst Seehofer. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), dovranno essere intensificati i controlli negli aeroporti della Germania da parte della Polizia federale (Bpol). A loro volta, le autorità sanitarie rafforzeranno il monitoraggio degli obblighi di quarantena. Allo stesso tempo, Seehofer ha escluso controlli fissi alle frontiere terrestri. Tuttavia, chiunque entri in Germania dovrà essere preparato a verifiche a campione. Per Spahn, le autorità dovranno garantire che le norme anticontagio siano osservate “ovunque”, al fine di non mettere a repentaglio i successi finora ottenuti nella lotta contro il coronavirus. Come nota “Handelsblatt”, i controlli casuali alle frontiere terrestri e le verifiche negli aeroporti riguardano esclusivamente chi entra in Germania da zone che il governo tedesco ha classificato da zone a rischio Covid-19, ad alta incidenza dei contagi o dove sono diffuse varianti del virus. Chi arriva in aereo da tali aree deve compilare un modulo di registrazione elettronico. (Geb)