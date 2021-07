Bangladesh: vaccini, tra domani e dopodomani consegna di 2,5 milioni di dosi di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra domani e dopodomani arriveranno in Bangladesh 2,5 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus prodotto dall’azienda statunitense Moderna. L’arrivo della prima consegna, di 1,2 milioni di dosi, è atteso nella mattinata del 2 luglio all’aeroporto internazionale di Dacca; il secondo lotto, di 1,3 milioni di dosi, sarà consegnato il 3 luglio. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità, Zahid Maleque, in un comunicato. Il ministro presenzierà alla prima consegna. Il vaccino di Moderna è stato autorizzato per l’uso di emergenza dalla Direzione generale dell’amministrazione dei farmaci (Dgda), l’ente regolatore, il 29 giugno. Nel Paese la campagna di vaccinazione, dopo il lancio simbolico del 26 gennaio, è stata avviata il 7 febbraio. Finora sono stati somministrati circa 10,1 milioni di dosi in tutto; le persone completamente vaccinate sono meno di 4,3 milioni, pari al 2,6 per cento della popolazione. (segue) (Inn)