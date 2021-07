Roma: Bordoni (Lega), abusivismo commerciale continua a dettare legge nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abusivismo commerciale continua a dettare legge nel centro della Capitale sotto gli occhi incuranti e disinteressati della Raggi. Con l'estate tornano i turisti e torna anche il fenomeno, che cresce e diventa sempre più imbarazzante anche percorrere strade come via dei Fori Imperiali, a due passi dal Colosseo: la situazione è fuori controllo costretti allo slalom tra la merce contraffatta o venduta senza licenza. Il Campidoglio in questi anni non è riuscito a mettere in campo un piano di contrasto serio, sia davanti ai monumenti simbolo della città che nelle vie commerciali." Così in una nota il responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Raggi e Coia bocciati ancora una volta se la prendono con gli operatori regolari mentre non si contrastano gli abusivi. Vengono turisti da tutto il mondo per ammirare Roma e questo è lo spettacolo indecoroso che gli viene offerto. Mi chiedo perché la Raggi non si fa un bel giro a piedi per le vie del centro storico: i romani sono stanchi delle sue chiacchiere e hanno capito ormai che il problema non sono le rotazioni per servire zone con meno presenze commerciali. La sindaca è solo stata in grado di gettare nel caos un settore intero", conclude. (Com)