Balcani: oggi e domani leader riuniti per forum di dialogo di Prespa

- I leader dei Paesi balcanici si riuniscono oggi e domani nella Macedonia del Nord per la prima conferenza internazionale dal titolo Forum di dialogo di Prespa. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Mia”, circa 300 partecipanti della regione e della comunità internazionale, tra cui premier, presidenti, ministri e segretari generali, prenderanno parte alla prima conferenza internazionale intitolata "Balcani occidentali: il pezzo mancante del puzzle per completare l'Europa". I lavori della conferenza si terranno a Ocrida e Oteshevo, sulle rive del lago macedone di Prespa dove nel 2018 è stato firmato l'accordo che ha risolto l'annosa disputa sul nome tra Skopje e Atene. Ad aprire i lavori l'intervento del premier macedone Zoran Zaev. Partecipano all'evento anche l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali Matthew Palmer, i presidenti di Macedonia del Nord, Montenegro e Slovenia, Stevo Pendarovski, Milo Đukanovic e Borut Pahor, i premier di Serbia, Kosovo e Albania, Ana Brnanic, Albin Kurti e Edi Rama. (Res)