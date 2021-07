Speciale difesa: Burkina Faso, presidente Kaboré licenzia ministro della Difesa e assume l'incarico ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha licenziato il ministro della Difesa, Cheriff Syassunto, e ha assunto l'incarico ad interim in seguito ad un rimpasto di governo. Secondo quanto prevede un decreto presidenziale approvato, il capo dello Stato sarà coadiuvato nel ruolo dal colonnello Barthelemy Simporé, direttore generale del Centro nazionale di studi strategici. Il rimpasto arriva tre giorni dopo che il presidente Kaboré ha chiesto all'opposizione di rinviare le sue proteste previste per il 3 e 4 luglio prossimi per rendere omaggio alle vittime del terrorismo e per denunciare la gestione della violenza jihadista nel Paese da parte del governo. L'opposizione chiedeva da tempo le dimissioni del ministro Syassunto e del primo ministro Christophe Dabiré, soprattutto dopo che lo scorso 4 giugno sospetti jihadisti hanno organizzato un attacco a Solhan, nella regione nord-orientale, in cui sono state uccise più di 130 persone. È considerato l'attacco più mortale in Burkina Faso dall'aprile 2015. (Res)