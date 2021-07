Speciale difesa: Egitto, le forze armate svelano la nuova base navale “3 luglio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Egitto ha pubblicato un video promozionale sulla nuova base navale “3 luglio”, che si trova nella regione di Jarjob, in direzione ovest, e che dovrebbe essere inaugurata fra pochi giorni dal presidente Abdel Fattah El Sisi. Le forze armate hanno annunciato l'attuazione dell’esercitazione Qadir 2021 presso la base navale “3 luglio”. Lo ha riportato il quotidiano “El Balad”, affermando che "il comando generale delle forze armate si è impegnato ad attuare una strategia complessiva per sviluppare e modernizzare le forze navali e sostenere le loro capacità per affrontare le sfide e i rischi attuali nella regione per migliorare la sicurezza e la stabilità nella regione". (Cae)