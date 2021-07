speciale difesa: Medio Oriente, media, nuovo stallo dei negoziati tra Israele e Hamas su scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione israeliana è tornata dal Cairo, senza aver ottenuto progressi sul possibile accordo con il movimento palestinese Hamas che consentirebbe il ritorno di due civili israeliani e dei resti di due militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza. Lo riferiscono i media israeliani in ebraico. Secondo l'emittente pubblica israeliana "Kan", il capo della delegazione israeliana ha chiarito che Israele e Hamas non raggiungeranno alcun accordo su Gaza senza il ritorno di coloro che vi sono detenuti. Le richieste fatte da Hamas sarebbero "drammatiche e irrealistiche", secondo "Kan". Tuttavia, secondo la stessa fonte, la delegazione israeliana spera ancora che l'Egitto possa esercitare una pressione sufficiente su Hamas per consentire il raggiungimento di un accordo. (Res)