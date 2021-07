Speciale difesa: Azerbaigian si doterà di nuovo drone Goz-N1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del drone Goz-N1 ha vinto la gara d’appalto indetta dal Parco per l’alta tecnologia azerbaigiano. Secondo quanto riferito, il velivolo può essere utilizzato sia come drone suicida, sia per attività di ricognizione ma anche come ripetitore del segnale radio e per individuare le coordinate esatte dell'artiglieria o delle unità nemiche. Inoltre, in una futura configurazione sarà possibile montare sull’aeromobile a pilotaggio remoto una telecamera di sicurezza per coprire un’ampia aerea di monitoraggio, uno sviluppo che lo renderà utile sia per l’osservazione di eventi specifici sia per seguire criminali in fuga. Utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica, pesa 2,5 chilogrammi e sarà in grado di volare a una distanza di 3-10 chilometri ad un'altitudine di 4.700 metro ad una velocità di 25 metri al secondo per 45-55 minuti. (Rum)