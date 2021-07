Speciale difesa: Slovacchia, bocciata la mozione di sfiducia al ministro delle Finanze Matovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata bocciata la mozione di sfiducia ai danni del ministro delle Finanze slovacco, Igor Matovic. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". Dei 135 deputati presenti alla seduta del Consiglio nazionale, 51 hanno votato a favore delle sfiducia, 67 contro e 17 si sono astenuti. La mozione era stata presentata dai parlamentari indipendenti affiliati alla formazione extraparlamentare Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd), ma ha ottenuto il sostegno anche di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). "Igor Matovic è politicamente responsabile del caos e della disintegrazione dello Stato a cui stiamo assistendo. La crisi indotta dalla pandemia di coronavirus ha rivelato il fallimento del governo di Matovic" come di quello in cui è rimasto come titolare delle Finanze "e dell'intera maggioranza parlamentare", ha dichiarato alcuni giorni fa l'ex premier Peter Pellegrini. All'interno della maggioranza, le rappresentanze parlamentari di Siamo una famiglia (Sme Rodina) e Gente comune e personalità indipendenti (Olano) hanno votato compatte a difesa di Matovic, eccettuato il deputato Jan Kroslak, che si è astenuto. Cinque deputati di Za ludi si sono astenuti e quattro hanno votato contro, mentre quelli di Libertà e solidarietà (Sas) hanno scelto di astenersi. (Vap)