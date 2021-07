Speciale difesa: Egitto, il 3 luglio sarà inaugurata nuova base aeronavale sul Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, inaugurerà sabato prossimo, 3 luglio, la più grande base militare aeronavale egiziana sul Mediterraneo, nell'area di Jarjoub, presso il confine libico. Gharib Abdel Hafez, portavoce militare delle forze armate, ha pubblicato un video dall'interno della base, che si chiamerà "3 luglio" e sorgerà 70 chilometri a ovest di Marsa Matrouh, capoluogo del governatorato omonimo. "La base militare è una delle più importanti basi egiziane", affermano fonti ad "Agenzia Nova". "Si trova in una zona strategica per la sicurezza della zona economica, dove ci sono siti di energia nel Mediterraneo, e per controllare i confini dello Stato di Libia, oltre che per prevenire l'immigrazione illegale", proseguono le fonti. La costruzione di queste basi "rientra nel quadro del piano di sviluppo per la Marina egiziana, per affrontare le sfide e le minacce attualmente presenti nella regione da stati hanno piani di espansione nel Mediterraneo orientale", aggiungono le fonti. (Cae)