Abruzzo: "Attraversamenti", festival di apprendimento continuo a Vasto 10-16 luglio (3)

- I "Maestri Fuori Classe" che terranno le lectio magistralis presso i Giardini del palazzo D'Avalos saranno l’antropologo Adriano Favole, il direttore emerito di McKinsey e saggista Roger Abravanel, Suor Alessandra Smerilli, l’economista Leonardo Becchetti, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, l’ex sindacalista e scrittore Marco Bentivogli, l’insegnante di filosofia e web influencer Matteo Saudino. È previsto anche un concorso fotografico con premiazione il 10 luglio: le immagini selezionate costituiranno il corpus della mostra "Il lavoro che racconta", in sala Mattioli, che sarà parte integrante del festival durante tutti i giorni della sua durata. Francesco Marino, direttore della rassegna, spiega: "L’idea della kermesse è individuare luoghi in cui star bene, perché diventano luoghi di accoglienza, di pacificazione con se stessi e con il mondo. 'Maestri Fuori Classe' vuole trasmettere la spinta alla formazione nello stile di una crescita in bottega, del rapporto maestro-allievo. Dobbiamo dare ai giovani la dimostrazione che si può vivere con entusiasmo, con la voglia di fare, inventare, creare. Ancor di più dopo quello che è accaduto nell’ultimo anno e mezzo". (Com)