Varese: turista aggredito e rapinato, un arresto e una denuncia

- Domenica sera la Polizia di stato di Varese ha arrestato un 43 enne italiano, residente in provincia per rapina, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma. I fatti risalgono a domenica notte quando le volanti hanno rintracciato, in zona stazioni ferroviarie, un 53enne genovese dopo aver passato la serata nella movida varesina e avere incontrato un'avvenente quarantenne con la quale aveva cercato di appartarsi. Le sue avance hanno però infastidito la donna e i suoi amici che, dopo averlo circondato, lo hanno immobilizzato e colpito con un pugno al volto, utilizzando un tirapugni. Tramortito e ferito dal colpo subito, l'uomo è caduto a terra e l'amico della donna, che lo aveva colpito con il tirapugni, un italiano di 43 anni noto alle forze dell'ordine, gli ha preso il portafoglio e il cellulare, intimandogli di allontanarsi. Spaventato e sanguinate, il genovese ha raggiunto la vicina stazione ferroviaria da dove ha chiamato il 113, con un telefono pubblico. (segue) (Com)