Varese: turista aggredito e rapinato, un arresto e una denuncia (2)

- Gli agenti della Squadra Volante, grazie alle indicazioni fornite, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a rintracciare il rapinatore che, nel frattempo, era entrato in un bar poco lontano. A quest'ultimo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il tirapugni, ancora in tasca insieme a una banconota da 50 euro insanguinata, rapinata al malcapitato. Alla luce di quanto emerso, il quarantatreenne varesino è stato arrestato per il reato di rapina, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma. Gli agenti hanno appurato anche la responsabilità dell'avvenente 40enne varesina che, come "risarcimento" delle molestie subite dal genovese, gli aveva sottratto la tessera bancomat mentre quest'ultimo si trovava per terra tramortito. Adesso dovrà rispondere alla Autorità Giudiziaria di rapina in concorso. (Com)