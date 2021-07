Amministrative: De Poli (Udc), facciamo squadra per vincere in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai dobbiamo fare squadra per far vincere, in Calabria, in vista delle prossime regionali, la forza dei valori dello Scudo crociato. La partita la giocheremo uniti, insieme a cittadini, amministratori del territorio, consiglieri regionali e sindaci, e dirigenti di partito". Lo afferma il presidente dell'Udc, Antonio De Poli che, in vista della prossima campagna elettorale a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto, ha disegnato un primo organigramma nel territorio nominando come vicecommissario regionale dell'Udc Franco Cedolia; Vincenzo Sculco in qualità di responsabile organizzativo e il professore Fabrizio Criscuolo come responsabile del programma elettorale. De Poli, inoltre, ha indicato i commissari provinciali del partito nelle province calabresi: Paolo Arillotta (Reggio Calabria); Giuseppe Simone Bitonti (Cosenza); Vincenzo Camposano (Crotone); Giovanni Merante (Catanzaro) e Francesco Antonio Fusca (Vibo Valentia). “Il buon governo del centrodestra è la carta vincente per la Calabria. Noi come Udc forti del nostro radicamento nel territorio daremo il nostro contributo. Le nostre priorità sono il lavoro, la sanità, le politiche sociali e le battaglie per la legalità. Facciamo vincere, ancora una volta, in questa bellissima regione, la forza dei nostri valori. Facciamolo per dimostrare a tutti ciò di cui la Calabria è capace: cambiare, voltare pagina, guardare con fiducia al futuro", conclude De Poli.(com)