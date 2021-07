Lavoro: Ronzulli (Fi), superare storture reddito e investire in politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza va rivisto e bisogna rimodularlo per correggerne le evidenti storture. Questo sia per quanto riguarda la vasta platea di furbetti che lo percepiscono senza averne diritto che la necessità che questo sussidio non diventi un assegno di Stato perpetuo che si ottiene semplicemente restando a casa. Parte delle risorse destinate a questa misura devono quindi essere investite in politiche attive del lavoro, perché da che mondo è mondo è il lavoro a produrre il reddito, non l'assistenzialismo sfrenato". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a margine dell'assemblea di Assolombarda, in corso presso l'area Falck di Sesto San Giovanni. "Soprattutto dopo la pandemia, è necessario rilanciare i livelli occupazionali per recuperare il terreno perduto, vanno creati nuovi posti e nel farlo è necessario puntare su una maggiore flessibilità, su un taglio del costo del lavoro che incentivi le imprese ad assumere e si devono sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte dal recovery che rappresenta un'occasione unica", ha concluso Ronzulli. (Com)