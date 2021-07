India-Pakistan: oggi il consueto scambio semestrale delle liste dei detenuti civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, quest’anno c’è stato uno sviluppo positivo. Il 25 febbraio i direttori generali delle operazioni militari di India e Pakistan hanno concordato di rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e di aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. Le parti, si legge in un comunicato congiunto, hanno discusso dell’istituzione di “un meccanismo di contatto diretto” ed esaminato la situazione lungo la linea di controllo (Loc), la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir indiano da quello pakistano, e in altri settori. Le discussioni, secondo la nota, si sono svolte “in un’atmosfera aperta, franca e cordiale”. Al fine di conseguire la pace alle frontiere, a beneficio di entrambi i Paesi, i due direttori generali delle operazioni militari “hanno concordato di affrontare le questioni e preoccupazioni centrali che tendono a turbare la pace e a portare alla violenza”. È stata concordata anche una “stretta osservanza di tutti gli accordi, intese e cessate il fuoco lungo la linea di controllo”. Infine, è stato ribadito che “i meccanismi esistenti di contatto diretto e le riunioni di frontiera saranno utilizzati per risolvere qualsiasi situazione imprevista o incomprensione”. (segue) (Inn)