Lavoro: Franco, benessere dei giovani come banco di prova della politica economica

- Secondo il ministro dell'Economia Daniele Franco, "il banco di prova dell'efficacia della politica economica sarà rappresentato dal benessere nostri giovani, dalla loro possibilità di sviulppare appieno le loro capacità". Lo ha detto nel corso dell'assemblea generale di Assolombarda nelle ex aree Falck di MilanoSesto. "Se potranno inserirsi nel mercato del lavoro senza difficoltà, decidere se vivere con i genitori o fuori casa, se non saranno costretti a emigrare per prospettive migliori, ecco, avremo avuto successo" ha aggiunto Franco. "Credo che questo sia il test per la classe dirigente: dobbiamo farcela e ce la faremo". (Rem)