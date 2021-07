Roma: da Giunta ok a progetto per nuova area pedonale in piazza di Sant'Agostino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera piazza di Sant'Agostino, nel Centro storico, diventerà pedonale, a tutela di un luogo di interesse storico che verrà reso completamente fruibile e apprezzabile. La Giunta capitolina ha approvato sia la delibera che consentirà la pedonalizzazione della piazza e di un tratto di via dei Pianellari, adiacente alla Chiesa di Sant'Agostino, sia l'intervento da parte del Dipartimento Simu per realizzare il progetto concordato con la Soprintendenza speciale archeologia Belle arti e paesaggio di Roma. "Questo progetto è il risultato di un bel lavoro di coordinamento con la Soprintendenza per valorizzare la piazza e il compendio monumentale della Basilica di S. Agostino in Campo Marzio. Contiamo di arrivare quanto prima alla gara per la realizzazione dei lavori", dichiara l'assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo. "In questo modo avviamo l'iter per tutelare un sito di interesse storico, culturale e religioso, ampliando gli spazi pedonali a disposizione di turisti e cittadini all'interno del Centro storico", afferma il vicesindaco con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese. (Com)