Expo 2020: direttrice generale Al Hashimy, pronti a ospitare manifestazione “senza precedenti”

- Dubai è pronta a ospitare una Esposizione universale “senza precedenti”. Lo ha dichiarato la direttrice generale di Expo 2020 Dubai Reem al Hashimy intervenendo oggi ad un briefing con i media che prenderanno parte all’evento in programma dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021. In quelli che sono "tempi senza precedenti", Dubai sta dando gli ultimi ritocchi a quello che promette di essere un "Expo senza precedenti", ha sottolineato la direttrice di Expo. Mentre in diverse parti del mondo sono ancora alle prese con la pandemia di Covid-19, la Al Hashimy ha affermato che gli organizzatori di Expo “restano fiduciosi sull’obiettivo di attirare 25 milioni di visitatori nei sei mesi in cui sarà aperta l’esposizione universale, la prima organizzata in un Paese del Medio Oriente e Nord Africa". (segue) (Res)