Expo 2020: direttrice generale Al Hashimy, pronti a ospitare manifestazione “senza precedenti” (3)

- Durante il briefing con i media è stato ribadito che non sarà richiesta la vaccinazione per i futuri visitatori di Expo 2020. Tuttavia, il vicepresidente delle comunicazioni dell’Esposizione universale, Mohamed al Ansaari, ha osservato che l’immunizzazione contro il Covid-19 è “altamente raccomandata”, sottolineando che tutto il personale del sito è stato vaccinato e ai partecipanti internazionali e al loro personale sono stati offerti vaccini. Al Ansaari ha ribadito come la salute e la sicurezza di ogni visitatore rappresenta la massima priorità per gli organizzatori di Expo 2020 sarà necessario mantenere una serie di misure in particolare utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale e pulizia frequente delle mani. Inoltre per evitare assembramenti, sarà presente un sistema intelligente per evitare code, telecamere termiche dislocate in tutta l’area dei Expo, la possibilità di usufruire di tamponi e di utilizzare le strutture sanitarie in loco per far fronte a ogni emergenza. A differenza di altre edizioni di Expo, a Dubai i 192 Paesi partecipanti avranno un proprio padiglione. Inoltre I Paesi non saranno raggruppati in base alla loro geografia, ma sotto i tre sotto-temi di Expo 2020 opportunità, mobilità e sostenibilità. Lo scorso maggio oltre 370 delegati dell'Expo 2020 si sono recati negli Emirati Arabi Uniti per partecipare all'ultimo “International Participants Meeting” prima dell'apertura ufficiale dell'evento il primo ottobre. (Res)