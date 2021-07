Ue: commissario Reynders, Irlanda unico Paese non pronto per certificato Covid digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, ha comunicato che l'Irlanda è l'unico Paese dell'Unione europea non pronto ad adeguarsi agli standard del certificato Covid digitale europeo, entrato in vigore questa mattina. Questo sarebbe dovuto ad un recente attacco informatico al sistema che gestisce il sistema sanitario nazionale dell'Irlanda. Il certificato Covid digitale può essere utilizzato da oggi tra i Paesi Ue come prova che i viaggiatori sono stati vaccinati contro virus, abbiano ricevuto un recente test negativo o si siano ripresi recentemente dalla malattia, sviluppando così una qualche forma di immunità. (Rel)