Roma: rider "in nero", uno lavorava per il cantautore Angelini di "Propaganda Live"

- Tra i 32 rider che lavoravano "in nero", individuati dalla Guardia di finanza nel centro storico di Roma, uno prestava servizio per conto del ristorante di Roberto Angelini, cantautore e musicista romano, che si è spesso esibito al programma televisivo "Propaganda Live" su La7. Le Fiamme gialle del III nucleo operativo metropolitano hanno sanzionato 21 ristoratori che si servivano dei lavoratori senza regolarizzarli. A metà maggio, il cantautore-ristoratore era già stato multato per lo stesso motivo realizzando un video diffuso sui social con il quale sosteneva le sue ragioni per essere ricorso a lavoratori "in nero"; iniziativa che aveva suscitato polemiche pro e contro. Oggi un nuovo caso. (Rer)