Francia: Lione, gravemente ferita 96enne travolta da un monopattino elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 96 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un monopattino elettrico su un passaggio pedonale a Lione. La donna è cosciente ma si sente "a pezzi, su un letto d'ospedale", ha detto Cécile, la figlia, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Attualmente è in corso un'inchiesta per ricostruire i fatti e il conducente del monopattino è stato sentito dalla polizia. In Francia il dibattito sulla pericolosità dei monopattini elettrici si fa sempre più teso a causa dei tanti incidenti avvenuti negli ultimi tempi. Tra questi anche quello che ha portato alla morte di Miriam Segato, ragazza di origini toscane morta il 16 giugno a Parigi dopo essere stata travolta da un monopattino sul lungosenna.(Frp)