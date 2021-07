Sardegna: Gimbe, 30 per cento residenti ha completato ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 30 per cento dei residenti in Sardegna ha completato l'intero ciclo vaccinale. Il dato emerge dal consueto report settimanale della Fondazione Gimbe. Il 26 per cento dei sardi, inoltre, ha ricevuto solo la prima dose, mentre gli over60 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono il 16,6 per cento. Gli over80 che hanno avuto entrambe le dosi sono l'81,7 per cento della fascia d'età a cui si aggiunge un ulteriore 7,9 per cento solo con la prima dose, mentre tra i 70-79enni il richiamo è stato fatto solo dal 48,2 per cento più un ulteriore 37,4 per cento solo con prima dose. Solo il 40 per cento, la percentuale dei 60-69enni ha completato il ciclo. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 17.782 somministrazioni, di cui quasi 13mila sono richiami. (Rsc)