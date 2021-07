Alitalia: Uiltrasporti, governo convochi sindacato per avviare confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime notizie sugli sviluppi della crisi di Alitalia fanno presumere che finalmente il governo si stia muovendo nella direzione di mettere mano concretamente al dossier. Così il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale Ivan Viglietti, aggiungendo che “non abbiamo avuto ancora modo di confrontarci con il governo sul nuovo progetto industriale che costituirebbe, nella fase operativa, il mandato conferito ai vertici di Alitalia recentemente in parte rinnovati”. “Questa modalità di procedere non può più essere accettata, e deve essere convocato al più presto un tavolo di confronto: il mercato non aspetta, i competitors si stanno muovendo per conquistare spazi sia nazionali sia intercontinentali”, hanno affermato, sottolineando la necessità di avviare la discussione sul progetto della newco Ita. “In questo quadro si inserisce lo sciopero generale proclamato unitariamente a Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Ta, per il prossimo 6 luglio di 24 ore, ribadiamo ancora una volta che, se non riceveremo risposte, ci saranno ulteriori azioni per garantire un futuro ai lavoratori del trasporto aereo italiano”, concludono. (Com)