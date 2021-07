Repubblica Ceca: Italian Design Day, a Praga un confronto sul design sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'Italian Design Day si è tenuto a Praga un confronto sul design sostenibile e sui tratti distintivi del design italiano. L'Italian Design Day è una rassegna tematica annuale lanciata nel 2017 dal ministero degli Esteri italiano e finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità del design italiano. Ogni anno cento "testimonial" scelti tra architetti, designer, accademici e imprenditori, vengono designati a rappresentare in cento città nei cinque continenti la capacità creativa e lo spiccato senso estetico del design italiano e del Made in Italy. Praga vanta come testimonial l'architetto Silvana Annicchiarico, curatrice della mostra 3EcoDesign: ridurre, riciclare, riutilizzare, attualmente allestita nella cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura e visitabile fino al 2 luglio. In un video realizzato, dopo il saluto di apertura dell'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, l'architetto Annicchiarico ha parlato con Jana Zielinski, presidente di Designblok, la più importante manifestazione dedicata al design della Repubblica Ceca, illustrando la genesi della mostra, le prospettive del design sostenibile in Italia e i tratti distintivi del design italiano. (segue) (Vap)