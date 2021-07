Repubblica Ceca: Italian Design Day, a Praga un confronto sul design sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del confronto la necessità che gli scarti tornino a essere materie prime, l'importanza di porre il riciclo e il riuso alla base di un'economia circolare, di ripensare la progettazione e la produzione in funzione non solo della sostenibilità ambientale, ma anche di una nuova socialità basata sulla condivisione, la responsabilità e il rispetto per le generazioni future. Tutti elementi connotativi di quella tendenza sempre più marcata nel nuovo design italiano che va sotto il nome di Ecodesign. Gli eventi promossi in occasione della giornata italiana del design dall'Istituto italiano di cultura di Praga, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia, rientrano nel quadro delle iniziative per la 26ma Conferenza delle parti sulla convenzione Onu sul cambiamento climatico (Cop26), nell'ambito della partnership tra il Regno Unito e l'Italia. (Vap)