Milano: Spada (Assolombarda), non si tentenni su partite importanti, nuovo stadio occasione da non perdere

- Dopo la crisi causata dalla pandemia, Milano "deve mettere in campo una nuova capacità progettuale, che abbia come orizzonte l'area metropolitana e che faccia perno su una rinnovata collaborazione fra pubblico e privato, per realizzare le grandi transizioni della nostra economia, quella green e quella digitale". Lo ha detto in apertura del suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda a MilanoSesto presso le ex acciaierie Falck il numero uno degli industriali lombardi, Alessandro Spada. "Qui dove siamo ora, nell'area ex Falck, si sta realizzando la più grande bonifica di terreni mai fatta da privati in Europa. È un buon esempio dei frutti che può dare una collaborazione virtuosa tra pubblico privato, come già abbiamo visto in Arexpo con Mind. Lavoriamo insieme, cari sindaci, caro presidente della Regione, perché non ci siano tentennamenti su partite importanti per il futuro di questa città ", ha esortato Spada, citando "il nuovo centro di produzione Rai; la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti dell'Unione europea, sulla quale chiedo il massimo impegno al governo in nome del territorio con la più alta concentrazione delle domande di brevetti (33 per cento); l'assegnazione dell'autorità europea antiriciclaggio, che per Milano – capitale finanziaria italiana e una delle principali piazze europee – sarebbe una grande occasione per valorizzare il suo impegno per la trasparenza e il contrasto all'illegalità; la realizzazione di tutte quelle strutture e infrastrutture necessarie per ospitare al meglio i giochi olimpici invernali Milano - Cortina 2026". "Un altro esempio per la città di Milano - ha concluso il presidente di Assolombarda - è la riqualificazione dell'intera area di San Siro anche attraverso la costruzione del nuovo stadio". (Rem)