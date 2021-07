Decreto Lavoro: Sangalli (Confcommercio), misure utili e scelte da potenziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure utili e scelte da potenziare perché oltre al rinvio delle cartelle esattoriali occorre lavorare ad una rateizzazione di lungo corso del debito fiscale da Covid-19: inoltre, dopo la sospensione del cashback, si punti con più determinazione alla riduzione dei costi e delle commissioni che gravano sulla moneta elettronica. Così in una nota il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, commentando il decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei ministri. “Quanto all’intesa sui licenziamenti, è una soluzione positiva che tiene giustamente conto del valore della coesione sociale cui devono, però, necessariamente seguire robuste politiche attive per il lavoro e una riforma degli ammortizzatori sociali che tenga conto anche della sua sostenibilità contributiva: bene, infine, il rifinanziamento della Sabatini e lo stanziamento per contenere l’impatto dell’aumento delle bollette elettriche”, ha detto. (Com)