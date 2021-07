Giustizia : Craxi (FI) su referendum, mancata riforma più grande fallimento seconda Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non aver dato al Paese una seria riforma della giustizia è il più grande fallimento della seconda Repubblica”. Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, che questa mattina a Roma ha partecipato all’apertura della campagna di raccolta firme per il referendum sulla giustizia, sostenuto da diverse forze politiche. Dal banchetto allestito in Largo di Torre Argentina, la senatrice ha voluto sottolineare come l’intento del referendum non sia “fare i conti con i magistrati ma rendere la giustizia al suo servizio primario”. Su questo tema “diamo finalmente la parola ai cittadini”, ha aggiunto. Parlando dei quesiti referendari, la senatrice Craxi ha ricordato come la magistratura “sia divisa in correnti politiche” e questo la renda “la caricatura della giustizia”. Inoltre “anche i giudici debbono rispondere del proprio operato ed è giusto che il lavoro dei magistrati venga sottoposto a valutazione”. Sul fronte della detenzione, la senatrice ha ricordato che l’Italia è il paese maggiormente sanzionato per abuso di custodia cautelare”.(Rin)