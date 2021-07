Covid: Draghi, economia italiana ha operato sotto suo potenziale per gran parte ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana ha operato al di sotto del suo potenziale per gran parte degli ultimi dieci anni. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno accademico. "C’è dunque molto spazio per utilizzare politiche di bilancio espansive prima di creare pressioni inflazionistiche. Lo abbiamo già fatto in questi due anni: nel 2020, il deficit italiano ha toccato il 9,5 per cento del Pil, e quest’anno, secondo la Commissione, raggiungeremo l’11,7 per cento. Draghi ha poi ricordato che le previsioni attuali della Commissione indicano un aumento del Pil quest’anno in Italia e nell’Ue del 4,2 per cento. Credo che queste stime verranno riviste al rialzo, anche in maniera significativa", ha aggiunto Draghi, secondo cui la fiducia di consumatori e imprenditori sta tornando. "La Bce ha indicato che intende mantenere condizioni finanziarie favorevoli. Con il recedere dell’incertezza, l’effetto espansivo della politica monetaria acquisirà ancora più forza. Famiglie e imprese sono più disposte a prendere a prestito e investire quando il futuro è più sicuro", ha dichiarato Draghi. (Rin)